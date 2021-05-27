KAHRAMANMARAŞ - Fuhuş operasyonunda 3'ü yabancı uyruklu 9 kişi yakalandı
- Şüphelilerin Emniyet müdürlüğünden çıkarılıp araçlara bindirilmesi - Şüphelilerin adliye binasına götürülmesi Kahramanmaraş 'ta fuhuş operasyonunda 3'ü yabancı uyruklu 9 kişi yakalandıKAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş 'ın Elbistan ilçesinde 6 adrese düzenlenen fuhuş operasyonunda, 3'ü Gürcistan uyruklu 9 kişi yakalandı.İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bazı evlerin fuhuş için kullanıldığı bilgisine ulaştı.Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan ekipler, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünün de desteğiyle 6 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.Operasyonda Gürcistan uyruklu E.S, M.S. ve N.K. ile A.B, F.B, Z.K, A.A, S.Ç. ve Ö.Ç. yakalandı.Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda 2 pasaport, 4 bin 450 lira para, zorla fuhuş yaptırılan bir kadın adına düzenlenmiş 90 bin lira yazılı senet, çok sayıda cep telefonu ve dijital materyal ele geçirildi.Gözaltına alınan 9 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
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