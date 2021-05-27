Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
KAHRAMANMARAŞ - Fuhuş operasyonunda 3'ü yabancı uyruklu 9 kişi yakalandı

KAHRAMANMARAŞ - Fuhuş operasyonunda 3'ü yabancı uyruklu 9 kişi yakalandı

- Şüphelilerin Emniyet müdürlüğünden çıkarılıp araçlara bindirilmesi - Şüphelilerin adliye binasına götürülmesi Kahramanmaraş 'ta fuhuş operasyonunda 3'ü yabancı uyruklu 9 kişi yakalandıKAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş 'ın Elbistan ilçesinde 6 adrese düzenlenen fuhuş operasyonunda, 3'ü Gürcistan uyruklu 9 kişi yakalandı.İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bazı evlerin fuhuş için kullanıldığı bilgisine ulaştı.Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan ekipler, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünün de desteğiyle 6 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.Operasyonda Gürcistan uyruklu E.S, M.S. ve N.K. ile A.B, F.B, Z.K, A.A, S.Ç. ve Ö.Ç. yakalandı.Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda 2 pasaport, 4 bin 450 lira para, zorla fuhuş yaptırılan bir kadın adına düzenlenmiş 90 bin lira yazılı senet, çok sayıda cep telefonu ve dijital materyal ele geçirildi.Gözaltına alınan 9 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Akalan Fuhuş Operasyonu Adliye Binası Fuhuş Cep Telefonu 

İlgili Foto Galeriler
Fuhuş yapan Gürcistanlı kadın bakın nereden çıktı!Fuhuş yapan Gürcistanlı kadın bakın nereden çıktı!
Birkan'ın talibi gelin adayı da eskort çıktı!Birkan'ın talibi gelin adayı da eskort çıktı!
Fuhuştan yakalanan kadında hastalık çıktı!Fuhuştan yakalanan kadında hastalık çıktı!
Fuhşa zorlanan yabancı uyruklu kadınlar operasyonla kurtarıldı!Fuhşa zorlanan yabancı uyruklu kadınlar operasyonla kurtarıldı!
Futbolcu transfer eder gibi hayat kadını transferiFutbolcu transfer eder gibi hayat kadını transferi
Eskort sitesi sahtekarlığıyla 5 kadın milyonları vurduEskort sitesi sahtekarlığıyla 5 kadın milyonları vurdu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement