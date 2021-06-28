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28 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
KAHRAMANMARAŞ - Fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı

KAHRAMANMARAŞ - Fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı

- İtfaiye ekiplerinin yangını soğutma çalışması Kahramanmaraş 'ta fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındıKAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş 'ta bir tekstil fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.Merkez Onikişubat ilçesi Kahramanmaraş - Adana kara yolu 5. kilometresinde faaliyet gösteren tekstil fabrikasının depo kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Fabrika görevlilerinin ihbarıyla bölgeye sevk edilen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, 16 araç ve 40 itfaiye eri ile yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu yangını, diğer bölümlere sıçramadan söndürdü.Fabrikada hasara neden olan yangında soğutma çalışmaları sürüyor.

Tekstil Fabrikası Fabrika Yangın Altın İtfaiye Eri 

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