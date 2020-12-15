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15 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
KAHRAMANMARAŞ - Eşeğe işkence yaptığı iddia edilen kişi gözaltına alındı

KAHRAMANMARAŞ - Eşeğe işkence yaptığı iddia edilen kişi gözaltına alındı

- Çalılıklara bağlanan eşeğin üzerine köpeklerin salınması - Eşeğin sopa ile dövülerek bayıltılması - Yerde yastan eşeğin sopayla dövülmesi Kahramanmaraş 'ta eşeğe işkence yaptığı iddia edilen kişi gözaltına alındıKAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş 'ın Elbistan ilçesinde eşeğe işkence yaptığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.İddiaya göre, kırsaldaki Horhor Mahallesi Çevirme Mezrası'nda yaşayan B.U, çoban köpeklerini üzerine saldığı eşeği daha sonra elindeki sopayla döverek yere düşürdü.Cep telefonu kamerasıyla kayda alınan olaya ilişkin görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine soruşturma başlatıldı.Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, soruşturma kapsamında B.U'yu gözaltına aldı.Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Sosyal Medya Jandarma Köpek Kamera Salda 

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