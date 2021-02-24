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24 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
KAHRAMANMARAŞ - El freni çekilmeyen hafif ticari araç iş yerine çarptı

KAHRAMANMARAŞ - El freni çekilmeyen hafif ticari araç iş yerine çarptı

- İş yerine çarpan araç - Olay yeriEl freni çekilmeyen hafif ticari araç iş yerine çarptıKAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş 'ta, sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu hafif ticari araç, bir iş yerine çarparak durabildi.Alınan bilgiye göre, M.G. 46 HJ 599 plakalı hafif ticari aracını merkez Onikişubat ilçesi Osmangazi Mahallesi'nde park etti.M.G'nin el frenini çekmeyi unuttuğu araç, hareket ederek önce park halindeki 46 DT 433 plakalı araca, daha sonra bir eczaneye çarparak durabildi.Kazada iki araç ve eczanede hasar meydana geldi.

Bild Uttu Ticari Araç 

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