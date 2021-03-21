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21 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
KAHRAMANMARAŞ - Ehliyetsiz sürücü kovalamaca sonucu yakalandı

KAHRAMANMARAŞ - Ehliyetsiz sürücü kovalamaca sonucu yakalandı

- Ehliyetsiz sürücü F.Ü'nün yakalandığı yer - Polis araçları - Ehliyetsiz sürücüye cezai işlem uygulanması - Diğer yakalanan alkollü sürücülerin araçlarıKAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş 'ın Dulkadiroğlu ilçesinde polisten kaçan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı.Namık Kemal Mahallesi'nde uygulama yapan polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan 46 ACD 587 plakalı otomobil sürücüsü Batı Çevre Yolu'ndan Kayseri istikametine doğru kaçtı.Kayseri kara yolu sabit uygulama noktasının bulunduğu Hasancıklı Köprüsü'nde yolun kapatılması sonrası F.Ü. yakalandı.Sürücünün ehliyetsiz olduğu ve yanındaki arkadaşıyla kısıtlamayı ihlal ettikleri için polisten kaçtıkları öğrenildi.Polis ekipleri, trafik yönünden sürücüye 6 bin 24 lira, kısıtlamayı ihlal eden arkadaşı ve sürüye 3 bin 150'şer lira cezai işlem uyguladı.Öte yandan Onikişubat ilçesi Turgut Özal Bulvarı ve Alparslan Türkeş Bulvarları'nda trafik ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 4 alkollü, 2 ehliyetsiz sürücünün yakalandığı ve bu kişilere ilgili maddelerden ceza yazıldığı öğrenildi.

Alkollü Sürücü Polis Akalan Ehliyetsiz Sürücü Polis Ekipleri 

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