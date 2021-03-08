KAHRAMANMARAŞ - Dünya Kadınlar Günü kutlandı

- Çınarlı mevkisinde düzenlenen törende fidan dikilmesi - Kadınlara karanfil dağıtılması - Orman Bölge Müdürü Mustafa Koç'un açıklaması - Kahramanmaraş Kahramanmaraş Valiliği koordinesinde Dulkadiroğlu ilçesi Çınarlı mevkisinde düzenlenen törende bin 500 fidan dikimi gerçekleştirildi. Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Mustafa Koç, burada yaptığı konuşmada, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladığını söyledi.
Programa Vali Ömer Faruk Coşkun, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya ile kadınlar katıldı. Ayrıca İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de etkinliğe katılan kadınlara karanfil dağıttı.
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