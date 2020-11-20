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20 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
KAHRAMANMARAŞ - Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla klip hazırlandı

KAHRAMANMARAŞ - Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla klip hazırlandı

- Kahramanmaraş Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla hazırlanın video klip Kahramanmaraş 'ta, Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla klip hazırlandıKAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla video klip hazırlandı.Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, çocuk haklarına dikkat çekilmesi amacıyla hazırlanan klip, "18 yaşına kadar hepimiz çocuğuz" ifadeleriyle başlıyor.Otizmli, down sendromlu, görme ve işitme engelli ile şehit çocuklarının rol aldığı ve Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin hükümlerinin okunduğu klipte, toplumsal duyarlılık çağrısında bulunuluyor.

Şehit İşitme Engelli 

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