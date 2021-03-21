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21 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
KAHRAMANMARAŞ - Down sendromlu gencin yüzünü jandarma güldürdü

KAHRAMANMARAŞ - Down sendromlu gencin yüzünü jandarma güldürdü

- Down sendromlu Gülep'in jandarma aracı ile tur atması - Jandarma personelinin Gülep'e pasta ikram etmesiDown sendromlu gencin yüzünü jandarma güldürdüKAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş 'ta jandarma ekipleri 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla 18 yaşındaki down sendromlu genci ziyaret ederek, hediye verdi.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Türkoğlu ilçesi Şekeroba Mahallesi'nde ikamet eden Ahmet Can Gülep'i ziyaret etti. Ekipler, bir süre sohbet ettikleri Gülep'i jandarma aracına bindirerek ilçede tur attı.Jandarma personeliyle keyifli zaman geçiren Gülep, daha sonra gün dolayısıyla alınan pastanın üzerindeki mumları üfledi.Jandarma ekiplerince bere ve yelek giydirilen Gülep, ekiple hatıra fotoğrafı çektirdi.Gülep'in ailesi, oğullarına 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında sevinç yaşatan jandarma ekibine teşekkür etti.

Jandarma Hatıra Fotoğrafı 

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