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19 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
KAHRAMANMARAŞ - Dolandırıcılık iddiası

KAHRAMANMARAŞ - Dolandırıcılık iddiası

- Teknik serviste telefonun incelenmesi - Mağdur Murat Adsal ile röportaj Kahramanmaraş 'ta dolandırıcılık iddiasıKAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş 'ın Elbistan ilçesinde bir kişi, sosyal medyada "pandemi destek" paylaşımına tıklayınca 3 bin lira dolandırıldığı iddiasıyla Elbistan Adliyesine suç duyurusunda bulundu.Elbistan ilçesinde yaşayan Murat Adsal, cep telefonunda bulunan bir sosyal medya uygulamasında, "pandemi destek" paylaşımına tıkladı.Tıklamasının ardından hesabından 3 bin lira çekildiğini iddia eden Adsal, Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulundu.Adsal, şunları kaydetti:"Uygulama iner inmez telefonumu ele geçirdiler, telefon benim kontrolümden çıktı. O an banka hesaplarım aklıma geldi. Hesaplarımı kapatmak için girişimde bulundum ama geç kalmışım. Dolandırıcılar hemen hesabımdaki parayı çekmişler. Hesabımdaki 3 bin lirayı çeken dolandırıcılar 200 lirayı bana cep harçlığı bıraktıklarını ifade eden hakaret içerikli mesaj attılar. Elbistan Adliyesine gelerek dolandırıcılar hakkında şikayetçi oldum."

Sosyal Medya Çerikli Suç Duyurusu Cep Telefonu Dolandırıcılık 

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