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23 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
KAHRAMANMARAŞ - Çaldığı otomobille hırsızlık yapan zanlıya tutuklama

KAHRAMANMARAŞ - Çaldığı otomobille hırsızlık yapan zanlıya tutuklama

- Zanlının sağlık kontrolü için hastaneye getirilmesi - Zanlının sağlık kontrolü sonrası hastaneden çıkartılması - Zanlının polis ekip aracı ile götürülmesiÇaldığı otomobille hırsızlık yapan zanlıya tutuklamaKAHRAMANMARAŞ (AA) - Dulkadiroğlu ilçesinde çaldığı otomobille hırsızlık yapan ve kaçarken polis aracına da çarpan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Alınan bilgiye göre, Arslanbey Mahallesinde yaklaşık bir ay önce çalınan bir panelvan araçla Genç Osman ve Arslanbey mahallelerinde gerçekleştirilen hırsızlık olaylarıyla ilgili polis ekipleri araştırma başlattı.İşyeri kameraları, MOBESE ve güzergah incelemesi yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin Düzgün B. (32) olduğunu belirledi.Yahya Kemal Mahallesinde polislerin peşinde olduğu şüpheli, ekip aracına çarparak kaçtı. Daha sonra aynı mahallede bir süre sonra görülen şüpheli, Karacasu Mahallesine kadar kaçtı.Burada bir binaya saklanan Düzgün B. polis tarafından gözaltına alındı.Cezaevinden izinli çıktığı öğrenilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polis Aracı Güzergah Hastane Hırsız Polis Ekipleri 

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