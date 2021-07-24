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KAHRAMANMARAŞ - Boğulma tehlikesi geçiren baba ve 3 çocuğunu kurtaran kişi boğuldu
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24 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
KAHRAMANMARAŞ - Boğulma tehlikesi geçiren baba ve 3 çocuğunu kurtaran kişi boğuldu

KAHRAMANMARAŞ - Boğulma tehlikesi geçiren baba ve 3 çocuğunu kurtaran kişi boğuldu

- Boğulan kişinin sedyede taşınması - Çevredekilerin ağlamaları Kahramanmaraş 'ta boğulma tehlikesi geçiren baba ve 3 çocuğunu kurtaran kişi boğulduKAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş 'ın Onikişubat ilçesinde gölete giren ve boğulma tehlikesi geçiren baba ile 3 çocuğunu kurtaran kişi boğuldu.Hacınınoğlu Mahallesi'nde D.B. (31) ile çocukları V.B, (11) D.B. (8) ve A.B. (7) serinlemek için gölete girdi.Bir süre sonra boğulma tehlikesi geçiren baba ve çocuklarını gören akrabaları Sedat Deveci (42) suya atlayarak önce çocukları daha sonra da babalarını kurtardı.Yorgun düşen Deveci, akıntıya kapılarak gözden kayboldu.Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.Yaklaşık 15 dakikalık çalışma sonrasında sudan çıkarılan Deveci'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Boğulma Tehlikesi Sudan Sağlık Ekipleri 

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