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09 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
KAHRAMANMARAŞ - Bir evde çıkan yangın söndürüldü

KAHRAMANMARAŞ - Bir evde çıkan yangın söndürüldü

- Yanan daireden yükselen dumanlar - İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmesi Kahramanmaraş 'ta bir evde çıkan yangın söndürüldüKAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş 'ın Dulkadiroğlu ilçesinde bir evde çıkan yangın hasara yol açtı.Alınan bilgiye göre, Kayabaşı Mahallesi Gazi Mehmet Kasımoğlu Caddesi'ndeki 2 katlı binanın zemin katında bulunan dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında evdeki bazı eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Polis Yükselen 

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