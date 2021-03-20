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20 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
KAHRAMANMARAŞ - Bıçakla yaralama

KAHRAMANMARAŞ - Bıçakla yaralama

- Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Sağlık ve Araştırma Hastanesinden görüntüKAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş 'ın Dulkadiroğlu ilçesinde bıçaklanan bir kişi ağır yaralandı.Alınan bilgiye göre, Egemenlik Mahallesi'nde A.K. (22), kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından göğsünden bıçaklandı.Ağır yaralanan A.K. telefonla aradığı arkadaşlarından yardım istedi.A.K. kaldırıldığı özel hastanedeki ilk müdahalenin ardından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Sağlık ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İlk Müdahale Hastane 

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