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10 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
KAHRAMANMARAŞ - Bakır atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

KAHRAMANMARAŞ - Bakır atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

- Bakır atölyesinde yangın - İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışması Kahramanmaraş 'ta bakır atölyesinde çıkan yangın söndürüldüKAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş 'ın Dulkadiroğlu ilçesinde faaliyet gösteren bakır atölyesinde çıkan yangın kontrol altına alındı.Kurtuluş Mahallesi tarihi Bakırcılar Çarşısı'nda bulunan bir bakır işleme atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine gelen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Ekiplerin yaklaşık yarım saatlik müdahalesinin ardından yangın söndürülürken, atölyede maddi hasar oluştu.Yangının çıkış sebebiyle ilgili çalışma başlatıldı.

Bakır İşleme Yangına Müdahale Trol 

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