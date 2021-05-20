KAHRAMANMARAŞ - Akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
- Yaralıların bulunduğu hastane önünden genel ve detaylar - Polis ekiplerinin güvenlik önlemi alması - Polis ekiplerinin hastane dönündeki araçları araması Kahramanmaraş 'ta çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandıKAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş 'ın Onikişubat ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, aralarında husumet bulunan akrabalar arasında Kavlaklı Mahallesi Yabalıç Caddesi'nde kavga çıktı.Kavgada, A.C.Ö. (19), İ.Ö. (39), H.Ö. (38) ve S.Ö. (27) silahla yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.Yaralılardan A.C.Ö, kaldırıldığı Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Eğitim Sağlık ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Olayın duyulmasının ardından tarafların yakınları hastane önünde toplandı, polis ekipleri de çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.
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