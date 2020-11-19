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19 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
KAHRAMANMARAŞ - Ağaca çarpan otomobil ikiye bölündü: 1 ağır yaralı

KAHRAMANMARAŞ - Ağaca çarpan otomobil ikiye bölündü: 1 ağır yaralı

- Olay yerinden görüntüler - İtfaiye ekiplerinin olay yerine gelişi - Araçta sıkışan sürücünün araçtan çıkarılması - İkiye bölünen araçtan görüntülerAğaca çarpan otomobil ikiye bölündü: 1 ağır yaralıKAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş 'ta aşırı hızlı olduğu iddia edilen otomobilin ağaca çarpıp ikiye bölünmesi sonucu sürücüsü yaralandı.Ozan Ö. idaresindeki 35 PA 393 plakalı otomobil, Binevler Mahallesi Hanefi Mahçiçek Bulvarı'nda ağaca çarparak ikiye bölündü.Hurdaya dönen araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.Ağır yaralanan sürücü 112 Acil Sağlık ekiplerince Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Sağlık ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Ağır Yaralı Aşırı Hız 

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