KAHRAMANMARAŞ/AFYONKARAHİSAR - "Kovid - 19" denetimleri - KAHRAMANMARAŞ - Polislerin ekip aracından uyarı anonsu yapması - Maskesiz kişilerin uyarılması - Sosyal mesafe uymayan vatandaşların uyarılması - Polisin olmadığı bölgelerde kurallara uymayan vatandaşlar - AFYONKARAHİSAR - Polis ekiplerinin denetim yapması - AfyonkarahisarAfyonkarahisar'da, Zafer Meydanı, Uzun Çarşı, Bankalar Caddesi ile toplu taşıma araçlarında maske, mesafe ve hijyen denetimi yapıldı. Ekipler, kent merkezindeki belirledikleri yerlerde denetimlerini sürdürdü.Ayrıca ekipler, kalabalık yerlerde vatandaşlara sigara içmemeleri, maske takmaları ve sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarılarda bulundu. Kahramanmaraş 'ta Kovid - 19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor
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