Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü

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( KAHRAMANMARAŞ )- Helikopter kazasında Şehit olan Kahramanmaraşlı Topçu Astsubay Kıdemli Çavuş Nazmi Yılmaz'ın ailesine acı haber verildi KAHRAMANMARAŞ



- Bitlis'in Tatvan ilçesinde askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Kahramanmaraşlı Topçu Astsubay Kıdemli Çavuş Nazmi Yılmaz'ın ailesine acı haber verildi.

Bingöl’den 13.55'te kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait Cougar tipi bir helikopter Bitlis Tatvan sınırlarında düştü. Helikopterde bulunan 11 askeri personel şehit olurken iki asker de yaralandı. Şehit olan askerlerden Topçu Astsubay Kıdemli Çavuş Nazmi Yılmaz'ın Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesine bağlı Kuşkayası mahallesinde yaşayan ailesine acı haber verildi.

Afşin Kaymakamı Ahmet Can Pınar ve Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven tarafından Kuşkayası mahallesinde yaşayan aileye acı haber verilmesiyle şehidin baba ocağına Türk Bayrağı asıldı. Yılmaz ailesinin dört çocuğundan en büyüğü olan Şehit Topçu Astsubay Kıdemli Çavuş Nazmi Yılmaz'ın bir yıl önce evlendiği ve bir çocuğu olduğu öğrenildi.



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