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04 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
KAHRAMANMARAŞ - 3 mahalle Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

KAHRAMANMARAŞ - 3 mahalle Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

- Karantina uygulanan mahallelerden görüntüler - Afşin İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından mahallede gerçekleştirilen devriyeler Kahramanmaraş 'ta 3 mahalle Kovid - 19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındıKAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş 'ın Afşin ilçesinde 3 mahallede yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Kaymakam Ahmet Can Pınar başkanlığında toplandı.Toplantıda, Esence, Ördek ve Gaziosmanpaşa mahallelerinde Kovid - 19 vakalarının artmasından dolayı karantina uygulanmasına karar verildi.
Filyasyon ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü mahallelere zorunluluk dışında 10 gün süreyle giriş çıkışlar yasaklandı.

Koronavirüs Karantina Osmanpaşa Kışla 

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