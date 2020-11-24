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24 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
KAHRAMANMARAŞ - 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

KAHRAMANMARAŞ - 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

- Anıta çelenk sunulması - Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıKilis, Kahramanmaraş , Malatya ve Şanlıurfa'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlaması KİLİS (AA) - Kilis, Kahramanmaraş , Malatya ve Şanlıurfa'da 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.
Kilis'te Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasının ardından Vali Recep Soytürk, öğretmenleri tebrik etti. Törene, Belediye Başkan Vekili Mehmet Fatih Yalçın, İl Kültür ve Turizm Müdürü Cuma Özdemir ile sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve öğretmenler katıldı.
- Kahramanmaraş Kahramanmaraş 'ta Atatürk Meydanı'ndaki törende, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Ahmet Akküncü, anıta çelenk sundu. Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi. - Malatya Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şehit Jandarma Uzman Çavuş Özgür Tok'un eşi Gülşen Tok, Tank Astsubay Kıdemli Çavuş Nurettin Metin'in eşi Hepsen Metin ve Hava Pilot Yüzbaşı Gökhan Ertan'ın eşi Nihal Ertan'i ziyaret etti. Ekipler, ziyaretlerde, çiçek takdim ettikleri şehit eşlerinin Öğretmenler Günü'nü kutladı. - Şanlıurfa Şanlıurfa'da, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Ömer Polat, Urfa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki Şehit Öğretmenler Anıtı'na çelenk sundu. İlçe milli eğitim müdürleri, şube müdürleri ile öğretmenlerin de katıldığı tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla son buldu.

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