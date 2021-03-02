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02 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Kahramanlar Caddesi esnafı, belediye çalışmalarından memnun

Kahramanlar Caddesi esnafı, belediye çalışmalarından memnun

Başkan Günel'in Kahramanlar Caddesi'ndeki denetlemesinden gör.

Alışveriş 

-Esnaftan gör.
-konuşmalardan böl.

( AYDIN ) AYDIN

- Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kahramanlar Caddesi’ni ziyaret ederek bölge esnafı ile bir araya geldi. Esnafın sorun ve önerilerini dinleyen Başkan Ömer Günel, caddenin Adalızade Mezarlığı’na ulaşan kısmında da alt ve üst yapı yenileme çalışması yapmak istediklerini belirterek esnafla görüş alışverişinde bulundu. Kent genelinde yürütülen yenileme çalışmalarından memnun olduklarını ifade eden esnaf, teşekkür etti. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, kentin faklı noktalarında vatandaşlarla buluşarak sorunlarını dinlemeye devam ediyor. Son olarak kent merkezinde bulunan Kahramanlar Caddesi’ni ziyaret eden Başkan Ömer Günel’e Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Batçıoğlu, Belediye Meclis Üyeleri Volkan Alkış, Özgün Limoncu, Camikebir Mahallesi Muhtarı Metin Arıkan ve Alacamescit Mahallesi Muhtarı Osman Nuri Özsakallı da eşlik etti. Cadde esnafı ile vatandaşların sorun ve önerilerini dinleyen Başkan Ömer Günel, Kuşadası genelinde başlattıkları değişim seferberliğinin hız kesmeden devam ettiğine dikkat çekti. Kenti yaklaşan yaz sezonuna hazırlamak için 7 gün 24 saat esasına göre çalışmaya devam ettiklerini belirten Başkan Ömer Günel, “Turistik çarşılarımızda başlattığımız yenileme çalışmaları aralıksız sürüyor. Birçok noktada alt yapı çalışmaları tamamlandı. Doğal taş döşeme işlemi devam ediyor. Biz Kahramanları Caddesi’nin geri kalan kısmını da bu çalışmalara dâhil etmek istedik. Öncelikle sizlerin fikrini almak için bugün ziyaretinize geldik. Amacımız çarşılarımızı tek seferde yenilemek. Aydın Büyükşehir Belediyemize bağlı ekiplerle en kısa sürede Kahramanlar Caddesi’nin geri kalan kısmını da yenileyeceğiz” dedi.
Kahramanlar Caddesi esnafı ise Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi’nin kent genelinde yürüttüğü yenileme çalışmalarından son derece memnun olduklarını belirterek Başkan Özlem Çerçioğlu’na ve Başkan Ömer Günel’e teşekkür etti. (ZH-OD-Y)
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