Kahramankazan'da sağlıklı yaşam yürüyüşü - ANKARA

- Toplu fotoğraf çekimi - Belediye Başkanı Serhat Oğuz'un konuşması - Doğadaki hayvanlara mama verilmesi, - Yürüyüşten detaylar - Belediye Başkanının Güvenç Mahallesinde yaşlı bir vatandaşla sohbetiKahramankazan Belediyesi ve İlçe Spor Müdürlüğü sağlıklı yaşama dikkat çekmek amacıyla ''Sağlık için yürüyoruz'' etkinliği düzenledi.
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