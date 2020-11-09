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09 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Kahramankazan'da sağlıklı yaşam yürüyüşü - ANKARA

Kahramankazan'da sağlıklı yaşam yürüyüşü - ANKARA

- Toplu fotoğraf çekimi - Belediye Başkanı Serhat Oğuz'un konuşması - Doğadaki hayvanlara mama verilmesi, - Yürüyüşten detaylar - Belediye Başkanının Güvenç Mahallesinde yaşlı bir vatandaşla sohbetiKahramankazan Belediyesi ve İlçe Spor Müdürlüğü sağlıklı yaşama dikkat çekmek amacıyla ''Sağlık için yürüyoruz'' etkinliği düzenledi.

Sağlıklı Yaşam Çekim Hayvan 

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