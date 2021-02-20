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20 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Kahraman Şehit Ömer Halisdemir’in doğum günü

Kahraman Şehit Ömer Halisdemir’in doğum günü

Mezarından görüntü

Şehit Terörle Mücadele General Doğum Günü Darbe Girişimi 

-Detaylar
-Belediye başkanı Ahmet Halisdemir açıklaması

( NİĞDE ) NİĞDE

- 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığında görevliyken komutanlığı ele geçirmeye çalışan darbe yanlısı Tuğgeneral Semih Terzi'yi göğsünden vurarak öldüren ve ardından diğer darbe yanlısı askerler tarafından vurularak öldürülen Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in bugün doğum günü. Niğde’nin Bor İlçesi Çukurkuyu beldesinde binlerce ziyaretçinin akın ettiği Kahraman Ömer Halisdemir’in kabri bu doğum gününde pandemi ve sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessiz kaldı. Kahraman Ömer Halisdemir’in bugün yaşasaydı 47 yaşına girecekti. Kabri başına gelerek dua eden Çukurkuyu Belediye Başkanı Ahmet Halisdemir, “Bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Pandemi dolayısıyla ziyaretçi az sayıda oluyor. Ömerler, Mahirler, Erdallar, fıratlar bitmez. Yeni gelen nesiller bu Ömerler, Mahirler, Erdallar ve fıratları yaşatacaktır. Cumhur ittifakının terörle mücadele kararları nettir. Biz de bu kararları destekliyoruz, sonuna kadar arkasındayız” dedi.

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