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27 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
- Kahraman polisler, yanan aracın camını kırarak sürücüyü son anda kurtardı

- Kahraman polisler, yanan aracın camını kırarak sürücüyü son anda kurtardı

-Sürücünün yanan araçtan kurtarılma anı

Polis Kamera Patlama Sesi Memur 

--Polis kamerası görüntüleri
--Araçtan gelen patlama sesi
--Yanan araç

( TEKSAS ) TEKSAS

- ABD’nin Texas eyaletinde polisler, araçta baygın halde bulunan sürücüyü son anda ölümden kurtardı. ABD’nin Texas eyaletine bağlı Austin kentinde bulunan West Stassney Lane’de 24 Mayıs’ta Austin Polis Departmanı’na (APD) bağlı polisler yanan aracın içinde bir kişinin olduğuna dair aldıkları ihbar üzerine bölgeye gitti. Polis memurları Chandler Carrera ve Eddie Pineda, hızla yanan araca koştu. Aracın sürücüsünün baygın olduğunu gören polisler, önce aracın camını kırdı ardından kapıyı açarak, sürücüyü aracın dışına sürükledi. Polislerin araç sürücüsünü yanmaktan son andan kurtarmasının ardından ise araçta patlama sesi duyuldu. Olay anı polislerin vücut kamerası ve çevredeki vatandaşlar tarafından anbean kayıt altına alındı. Austin İtfaiye Departmanı (AFD) tarafından yapılan açıklamada, olay yerine ilk varanların APD’ye bağlı polis memurları olduğu ve araçta bulunan kişinin tamamen alevler içinde kalmadan birkaç saniye önce yanan araçtan çıkarıldığı ifade edilerek, “Mavi renkli kardeşlerimizi selamlıyoruz" denildi. APD tarafından yapılan açıklamada ise, Carrera ve Pineda'nın "kahramanca çabalarından" ötürü takdir edildiği belirtildi. Araçtan çıkarılan sürücünün kimliği hakkında bilgi verilmezken, dumandan zehirlendiği ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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