Kahraman Mehmetçik Rasulayn’daki çocukları zırhlı araçlar ile okula taşıyor



- Milli Savunma Bakanlığı, Mehmetçiklerin, Suriye’nin Rasulayn şehrinde yaşayan çocukları, teröristlerin konuşlandırabileceği mayın ve el yapımı patlayıcılara karşı zırhlı araçlar ile okullara taşıdığı görüntüleri paylaştı. Suriye’deki terör baskısından ve zulmünden kaçarak okullarına dönen çocuklara Türk Silahlı Kuvvetleri kanat geriyor. Yaşanan çatışmalar sonucu yıkılan ya da hasar gören okullar onarılarak, okula gelecek çocuklar tehlikelere karşı zırhlı araçlar ile taşınıyor. Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından konu hakkında yapılan paylaşımda, “Eğitim her çocuğun hakkıdır! Kahraman Mehmetçik, terör örgütlerinin baskı ve zulmünden kurtarılan, okulları onarılarak yeniden eğitime açılan Rasulayn’daki çocukları, teröristlerin mayın ve EYP’lerine karşı zırhlı araçlarla okula taşıyor” ifadelerine yer verildi.

Paylaşımda ayrıca Rasulayn şehrinde yaşayan çocukların zırhlı araçlar ile okullarına götürülme görüntüleri de yer aldı. (UTK-



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