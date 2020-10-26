Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Ekim 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Kahraman Mehmetçik Rasulayn’daki çocukları zırhlı araçlar ile okula taşıyor

Kahraman Mehmetçik Rasulayn’daki çocukları zırhlı araçlar ile okula taşıyor

Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılan çocukların zırhlı araçlar ile okullara taşınma görüntüsü

( ANKARA ) - ANKARA

Zırhlı Araç Zırhlı Araçlar Çatışma Kullar Teröristler 


- Milli Savunma Bakanlığı, Mehmetçiklerin, Suriye’nin Rasulayn şehrinde yaşayan çocukları, teröristlerin konuşlandırabileceği mayın ve el yapımı patlayıcılara karşı zırhlı araçlar ile okullara taşıdığı görüntüleri paylaştı. Suriye’deki terör baskısından ve zulmünden kaçarak okullarına dönen çocuklara Türk Silahlı Kuvvetleri kanat geriyor. Yaşanan çatışmalar sonucu yıkılan ya da hasar gören okullar onarılarak, okula gelecek çocuklar tehlikelere karşı zırhlı araçlar ile taşınıyor. Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından konu hakkında yapılan paylaşımda, “Eğitim her çocuğun hakkıdır! Kahraman Mehmetçik, terör örgütlerinin baskı ve zulmünden kurtarılan, okulları onarılarak yeniden eğitime açılan Rasulayn’daki çocukları, teröristlerin mayın ve EYP’lerine karşı zırhlı araçlarla okula taşıyor” ifadelerine yer verildi.
Paylaşımda ayrıca Rasulayn şehrinde yaşayan çocukların zırhlı araçlar ile okullarına götürülme görüntüleri de yer aldı. (UTK-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Askeri araç takla attı: 8 yaralıAskeri araç takla attı: 8 yaralı
Tunceli'de Terör OperasyonuTunceli'de Terör Operasyonu
Mardin'deki Terör OperasyonuMardin'deki Terör Operasyonu
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement