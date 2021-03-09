Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
- Kahraman komandolar dualarla Ağrı'dan Suriye'ye uğurlandı

- Kahraman komandolar dualarla Ağrı'dan Suriye'ye uğurlandı

komandoların görüntüsü

( AĞRI )- Mehmetçiğin Türk bayraklarıyla uğurlamaya gelen eş ve çocuklarıyla vedalaşması duygusal anlar yaşattı AĞRI

Mazlum General Komando Karaağa Karaağaç 


- Ağrı’nın Patnos ilçesinde ki komandolar "Suriye Görev Gücü" için görevlendirildikleri Suriye’ye Türk bayrakları ve dualarla uğurlandı. Mehmetçiğin Türk bayraklarıyla uğurlamaya gelen eş ve çocuklarıyla vedalaşması duygusal anlar yaşattı. "Suriye Görev Gücü" kapsamında görevlendirilen Patnos Jandarma Komando Alay Komutanlığı 3’üncü Jandarma Komando Alay Komutanlığı personeli için Patnos 3. Jandarma Alay Komutanlığı’nda uğurlama töreni düzenlendi.
Dosta güven düşmana korku vererek, verilecek her türlü göreve hazır olduklarını gösteren Mehmetçik, yurt içinde başarıyla icra ettiği teröristle mücadele harekatında olduğu kadar aynı zamanda Suriye’de bulunan mazlum halkın barış ve güven içerisinde yaşamalarının en büyük güvencesi olmaya devam ediyor. Mehmetçiğin "Komando Marşı" okuduğu törende, Türk bayraklarıyla uğurlamaya gelen eş ve çocuklarıyla vedalaşması duygusal anlar yaşattı. Törene, Erzurum Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Semih Okyar, Ağrı İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mehmet Çimen, Patnos Jandarma Komando Alay Komutanı Jandarma Albay Süleyman Küçükkaraağaç, Patnos Kaymakamı Mustafa Maslak ve askerlerin aileleri katıldı.
(ÖB-ÖB)
loading...
İlgili Foto Galeriler
Komandolar Tatbikatta Hünerlerini SergilediKomandolar Tatbikatta Hünerlerini Sergiledi
Gabar Dağı'nda terör operasyonuGabar Dağı'nda terör operasyonu
Bakan Soylu'dan Fatihler Taburu'na ZiyaretBakan Soylu'dan Fatihler Taburu'na Ziyaret
Komandolar Göz DoldurduKomandolar Göz Doldurdu
Uluslararası New York Otomobil FuarıUluslararası New York Otomobil Fuarı
Komandolar Zorlu Kış Eğitimini Başarıyla TamamladıKomandolar Zorlu Kış Eğitimini Başarıyla Tamamladı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement