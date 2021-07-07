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KAHİRE - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Mısır'da
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7 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
KAHİRE - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Mısır'da

KAHİRE - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Mısır'da

- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın Yunus Emre Enstitüsü'nde müzik ve şarkılarla karşılanması - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ile röportajKAHİRE (AA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 8. Kadından Sorumlu Bakanlar Konferansı'na katılmak üzere geldiği Mısır'ın başkenti Kahire 'de Yunus Emre Enstitüsü'nü ziyaret etti.

İslam Başkent 

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