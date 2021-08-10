-Meryem Nazik'in cesedinin taşınmasından detaylar

-Olay yerinden detaylar (fotoğraf)



( KARS ) KARS



- Kağızman’da sele kapılan kadın, hayatını kaybetti. Kars'ın Kağızman ilçesinde sele kapılan kadın, yağan sağanak yağmur ve sonrası oluşan sele Meryem Nazik isimli kadının kapıldığı jandarma ve AFAD ekiplerine bildirildi.

Olay yerine sevk edilen jandarma ve AFAD ekipleri Meryem Nazik’i arama çalışması başlattı. Yapılan arama çalışmalarında Meryem Nazik'in cansız bedeni Akçay köyünden geçen dere yatağında bulundu. AFAD ekiplerince sudan çıkarılan Meryem Nazik’in cesedi Kağızman Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Öte yandan Kağızman’da yağan yağmur sonrası gelen sel vatandaşlar tarafından anbe an kaydedildi.

