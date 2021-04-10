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10 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Kağızman beyaz gelinliğini giydi

Kağızman beyaz gelinliğini giydi

KAR GÖRÜNTÜLERİ

( KARS -ÖZEL)- Kayısı ağaçlarının çiçek açmasıyla kartpostallık görüntüler ortaya çıktı KARS


- Kağızman’da meşhur kayısı ağaçlarının çiçek açmasıyla kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Açan çiçeklerle ilçe adeta beyaza büründü. Türkiye’nin kayısı üretiminin önemli bir kısmını sağlayan Kağızman’da her yıl nisan ayı ile birlikte kayısı ağaçları çiçek açar ve ilçe adeta beyaz bir gelinlik giymiş gibi oluyor. İlçenin önemli gelir kaynağı olan kayısı bahçelerinde ise açan çiçekler ile birlikte ummalı bir çalışma başladı ağaç altlarının tepilmesinin yanı sıra yoğun yağmur yağışında oluşan manolya hastalığından çiçekleri korumak için, ilaç yapılması ile sezona hazırlık yapan, kayısı üreticileri bu yıl havaların iyi gitmesiyle umutlarını kayısıdan elden edilecek gelire bağladılar. Kağızman her yıl açan kayısı çiçekleri ile nisan ayında fotoğrafçıların uğrak yeri haline geliyor.
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