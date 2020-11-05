Kağıthane polisinden yasağı delen kıraathanelere baskın

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( İSTANBUL - ÖZEL)- Kıraathanelerde kurallara uymayan vatandaşlara idari para cezası kesildi İSTANBUL



- Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, korona virüs tedbirleri kapsamında denetim yaptığı kıraathanelerde sosyal mesafe, maske kuralına uyumayan ve yasak olmasına rağmen kumar oynayan şahıslara “Umumi Hıfzısıhha Kanununa Muhalefet” suçundan idari para cezası uyguladı. Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınıyla mücadele nedeniyle alınan tedbirler kapsamında denetimlere hız kesmeden devam eden Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, gece saatlerinde Sultan Selim Mahallesi ve Çağlayan Mahallesi’ndeki kıraathanelerde sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı, maske kullanılmadığı ve oyun oynandığı yönünde ihbar aldı. Kurallara uymayanlara ceza kesildi İhbar üzerine iş yerlerine giden Kağıthane polisi, sosyal mesafe kurallarına uyulmayan kıraathanede “Umumi Hıfzısıhha Kanununa Muhalefet” suçundan idari para cezası uyguladı. Çağlayan’daki kıraathaneye giden polis, yasak olmasına rağmen kağıt oyunu oynayan 5 şahsa idari para cezası uyguladı. Denetimler hız kesmeden devam edeceği öğrenildi.



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