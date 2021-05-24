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24 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Kağıthane’deki cinayet zanlısı tutuklandı

Kağıthane’deki cinayet zanlısı tutuklandı

Şüphelinin adliyeye sevki

Otobüs Durağı Silahlı Saldırı Polis Ekipleri Nayet Zanlısı Cinayet Zanlısı 

--Arşiv-
-Güvenlik kamera görüntüsü

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Kağıthane'de aralarında husumet olan yaşlı adamı otobüs durağında öldüren zanlı tutuklandı. Okmeydanı Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nin yakınındaki durakta otobüs bekleyen 61 yaşındaki adam, pusu kuran husumetlisi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Dehşet anları kameralara yansırken, ağır yaralanan adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Son anlarında “Ölüyorum, taksi çağırın” diyen adama müdahale eden eczane çalışanlarının ise “Ölmüyorsun zaten hastanede burada” dedikleri anlar da kameralara yansıdı. Saldırı esnasında durakta bulunan vatandaşların oturakların altına sığındığı olayı gerçekleştiren saldırgan ise polis ekipleri tarafından yakalandı. İddiaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, 20 Mayıs Perşembe günü, M.A ‘nın (61), Gürsel Mahallesi'ndeki otobüs durağı önünde silahla öldürülmesine dair çalışma başlattı. Ekipler, geçen yıl Metin. A'nın bıçakla yaraladığı Abdurrahman. D'nin yakını Ramazan.Ç. (20) olduğu tespit etti. Asayiş Büro ekipleri 22 Mayıs Cumartesi günü düzenledikleri operasyonla şüpheli Ramazan Ç.’yi kıskıvrak yakaladı. Şüphelinin Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak adliyeye sevk edildi. Kameralara yansıdı Öte yandan güvenlik kamera görüntüsünde, şüpheli şahsın otobüs durağında Metin A.’yı vurup kaçması ve çevredeki vatandaşların panik anları saniye saniye kaydedildi.
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