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11 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Kağıthane’de yangın paniği: Binanın çatısı alev alev yandı

Kağıthane’de yangın paniği: Binanın çatısı alev alev yandı

Yanan binan

Yangın Paniği Bild 

-Alev alev yanan çatı
-İtfaiyenin müdahalesi
-Sokağa dökülen vatandaşlar
-Genel ve Detay

( İSTANBUL - ÖZEL)- Sokak üzerindeki 3 katlı boş bir binanın çatısında yangın çıktı- Sokağa dökülen mahalleli panik yaşadı İSTANBUL

- Kağıthane’de sokak üzerindeki 3 katlı boş bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alev alev yanan çatı itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, sokağa dökülen mahalleli ise panik yaşadı. Yangın, saat 11.30 sıralarında Kağıthane Talatpaşa Mahallesi Yaşayanlar Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerindeki 3 katlı boş bir binanın çatısında yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Şişli İtfaiye Grup Amirliği ve Sadabad itfaiye istasyonuna bağlı ekipler sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alev alev yanan çatıya merdiven yardımıyla yukarıdan ve binanın içerisinden müdahale etti. Müdahalenin ardından yangın söndürülürken, ekipler ise soğutma çalışmalarına başladı.
Yangın nedeniyle sokağa dökülen mahalleli ise büyük panik yaşadı. Çevre binalardaki bazı vatandaşlar ise pencere ve balkonlarından çalışmaları izledi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
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