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Kağıthane’de sır intihar
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29 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
Kağıthane’de sır intihar

Kağıthane’de sır intihar

Binadan görüntü

A Haber Cenaze Nadan Polis Ekipleri Irak 

-Olay yeri inceleme ekiplerinden görüntü
-Cenazenin araca konulması
-Seyfettin Ulupınar’ın fotoğrafı
-Diğer detaylar

( İSTANBUL -ÖZEL)- Bunalıma giren iş adamı önce mektup yazdı, sonra intihar etti İSTANBUL

- Kağıthane’de bunalıma giren iş adamı kendi evinde silahla intihar etti. Kendisinden haber alınamaması üzerine ihbarda bulunan ve eve polisle giren komşuları, 45 yaşındaki iş adamı Seyfettin Ulupınar’ın yerde hareketsiz buldu. Yapılan ilk incelemede intihar ettiği belirlenen Ulupınar’ın geride bir mektup bıraktığı öğrenildi. Olay, dün saat 15:00 sıralarında Kağıthane Merkez Mahallesi Destan Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir binanın 2. katında oturan Seyfettin Ulupınar’dan yakınları haber alamayarak komşularına haber verdi. Ulupınar’ın komşuları kontrol etmek için eve geldi ancak içeriye giremedi. Ardından polis ekiplerine haber veren komşular polis ile birlikte daireye girdi. Komşuları Seyfettin Ulupınar’ı yerde hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede Ulupınar’ın silahla intihar ettiği tespit edildi. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerde Seyfettin Ulupınar’ın intihar etmeden önceye geride bir not bıraktığı öğrenildi. Olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından Seyfettin Ulupınar’ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kendi yaşadığı evde silahla intihar eden Ulupınar’ın evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.
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