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07 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Kağıthane’de silahlı saldırı: 1 yaralı

Kağıthane’de silahlı saldırı: 1 yaralı

Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemeden görüntüler

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-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Kağıthane’de sebebi henüz belirlenemeyen silahlı saldırı sonucu bir vatandaş yaralandı. Yaralı Ferhat Yıldırım kendi imkanları ile hastaneye giderken, polis şerit çekerek olay yerinde incelemelerde bulundu. Kağıthane Sultan Selim Caddesi Bağcı Sokak üzerinde silahla ateş edilmesi sonucu sokakta yürüyen bir vatandaş yaralandı. Sebebi henüz belirlenemeyen silahlı saldırıda yaralanan Ferhat Yıldırım, kendi imkanları ile hastaneye gitti. Olay yerine gelen polis ekipleri şerit çekerek incelemelerde bulundu. Silahlı saldırıya ilişkin soruşturma sürüyor.
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