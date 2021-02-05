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05 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
Kağıthane’de silahlı kavga: 1 ölü

Kağıthane’de silahlı kavga: 1 ölü

Olay yerinden detay

Polis Hastane Silahlı Kavga Kamera Mermi 

-Polis ekipleri detay
-Diğer detaylar

( İSTANBUL )- Polis ekipleri ellerinde fener ile uzun süre kovan aradı İSTANBUL

- Kâğıthane Kemerburgaz Caddesi üzerinde bir kişi silahla vurulması sonucu hayatını kaybetti. Polis ekipleri ise karanlıkta kalan olay yerinde uzun süre el fenerleri ile delilleri aradı. Olay, akşam saatlerinde Kâğıthane Hamidiye Kemerburgaz Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde iki grup arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada daha sonra silahlar kullanıldı. Silahlı kavgada Yurdal Karademir (36) vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı kurşunlar ile ağır yaralandı. Ağır yaralı adamı yerde gören vatandaşlar durumu polis ve 112 ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri şahsı hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan şahsın hayatını kaybettiği öğrenildi. Öte yandan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler karanlıkta kalan cadde üzerinde ellerinde fener ile uzun süre mermi kovanı aradı. Polis ekipleri, silahlı kavgaya karışan şahısları yakalamak için güvenlik kameraları üzerinden çalışma başlattığı öğrenildi. (EG-
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