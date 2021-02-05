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05 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
Kağıthane’de ruhsatsız iş yerine kumar baskını kamerada

Kağıthane’de ruhsatsız iş yerine kumar baskını kamerada

Baskından görüntü

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Kambi Para Cezası Kamera Harekete Geç 


- Kağıthane’de ruhsatsız iş yerine yapılan kumar baskını kameraya yansıdı. Baskında korona virüs tedbirlerini ihlal edenler ve kumar oynayanlara toplamda 52 bin 597 lira para cezası uygulandı. Kağıthane Sultan Selim Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bulunan bir iş yerinde önceki gün kumar oynandığı bilgisini alan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti. İş yerinin ruhsatsız olduğu belirlenirken adrese yapılan baskında içeride 13 kişinin bulunduğu tespit edildi. İskambil kağıtları ile oyun oynadığı belirlenen 13 kişiye 1593 Sayılı Umum Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. Maddesine istinaden 3 bin 469 liradan 45 bin 97 lira para cezası uygulandı. Kumar oynadığı belirlenen 6 kişiye ise Kabahatler Kanunu'ndan toplam 7 bin 500 lira para cezası kesildi. Baskın nedeniyle toplam 52 bin 597 lira idari para cezası işlemi uygulanırken ruhsatsız olan işyeri mühürlendi. İşyeri sahibi F.K. hakkında da kumar oynanmasına yer ve imkan sağlama suçundan adli işlem yapıldığı öğrenildi.
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