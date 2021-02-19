Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
Kağıthane’de panik anları: Alev alan araç doğalgaz kutusuna çarparak durdu

Kağıthane’de panik anları: Alev alan araç doğalgaz kutusuna çarparak durdu

Yanma anları

Doğalgaz Bild Kamera Doğalgaz Kutusu 

-Olay yerinden görüntü
-Araca müdahale
-Röportajlar
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Kağıthane'de sürücüsünün çalıştırdığı otomobil aniden alev aldı. Ne yapacağını şaşıran sürücü otomobilden atladı. Yanan otomobil bir binanın önündeki doğalgaz kutusuna çarpınca mahallede korku dolu anlar yaşandı. Edinilen bilgilere göre olay Kağıthane Çeliktepe Mahallesi Kılçali Sokak'ta saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Suriye uyruklu Mouhammed Yaser, evinden çıkarak aracına bindi. Aracı çalıştıran Yaser, ilerlemeye başladı ancak otomobil bir anda alev aldı. Bir anda ne yapacağını şaşıran sürücü, kendisini aracın dışına attı. Yanarak ilerleyen otomobil, bir evin önündeki doğalgaz kutusuna çarptı. Yangın doğalgaz kutusuna ve binadaki elektrik kablolarına da sıçrayınca mahallede korku dolu anlar yaşandı. Olay yerine kısa sürede itfaiye ekibi sevk edildi. Sokağa gelen itfaiye ekipleri araçtaki yangını kısa sürede söndürdü. Ancak doğalgaz kutusu ve elektrik kablolarındaki yanma devam etti. Bölgeye elektrik ve doğalgaz ekipleri de sevk edildi. Elektrik kablolarında yaşanan yanma, kameralara da yansıdı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. “El frenini çektikten sonra can havliyle kendini araçtan attı” Araç tutuştuktan sonra sürücünün can havliyle kendini araçtan attığını söyleyen bir vatandaş, “Cadde üzerinden geliyor. Arabanın tutuştuğunu gördük. Sürücü olay yerine kadar gelip el frenini çekti. El frenini çektikten sonra can havliyle kendini araçtan attı. Araç tutuşmaya başlıyor. Daha sonra doğalgaza sıçrıyor. Doğalgaza sıçradıktan sonra kendisi kaçıyor ve alevler elektrik kablolarına sıçrıyor. Olay bu şekilde gerçekleşti“ diye konuştu.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Azeri gazını Türkiye'den Avrupa'ya taşıyacak TANAP açıldıAzeri gazını Türkiye'den Avrupa'ya taşıyacak TANAP açıldı
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement AdvertisementAdvertisement Advertisement