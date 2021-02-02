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02 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Kağıthane’de oto tamirhanesinde yangın: 3 araç zarar gördü

Kağıthane’de oto tamirhanesinde yangın: 3 araç zarar gördü

-Cep telefonu-

Oto Tamirhanesi Kamera Cep Telefonu Yangına Müdahale Lüks Otomobil 

-İşyerinden çıkan dumanlar
-Ekiplerin müdahalesi
--Aktüel kamera-
-Ekiplerin çalışması
-Genel ve Detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Kağıthane’de bir oto tamirhanesinde çıkan yangında iş yeri ve içerisindeki 3 araç zarar gördü. Yangın, saat 09.30 sıralarında Kağıthane Yeşilce Mahallesi Eski Seyrantepe Oto Sanayi Sitesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, oto sanayide 4 katlı bir binanın giriş katındaki oto tamirhanesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İşyerinden dumanların çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden Seyrantepe itfaiye istasyonuna bağlı ekipler yangına müdahale etmeye başladı.
3 araç zarar gördü Yaklaşık yarım saat süren çalışmalar sonucunda yangın söndürülerek kontrol altına alındı. İşyerindeki yangında içeride bulunan biri lüks otomobil olmak üzere 3 araçta maddi hasar meydana geldi. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlatırken, itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini araştırıyor. (DCC-HK-
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