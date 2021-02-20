Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Kağıthane’de narkotik operasyonu: 67 kilo uyuşturucu madde ele geçirdi

Kağıthane’de narkotik operasyonu: 67 kilo uyuşturucu madde ele geçirdi

Operasyon görüntü

Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Akalan Narkotik Narkotik Operasyonu 

-Ele geçirilenlerEekipler
-Zanlıların çıkışı

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Kağıthane’de gerçekleşen narkotik operasyonunda ekipler toplamda 67 kilo 337 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti” ne yönelik 19 Şubat’ta ilçede operasyon düzenlendi.
Talatpaşa Mahallesi Keskingil Caddesinde bulunan bir adreste uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisini alan ekipler aynı gün saat 19.00 sıralarında adrese operasyon yaptı. Operasyonda B.Ö. (47) ve kardeşi A.Ö. (34) isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda; 64 kilo 547 gram bonzai, 1 kilo 840 gram marihuana, 395 gram ot esrar, 555 gram fubuminika olarak tabir edilen bonzai hammaddesi ele geçirildi. Ekiplerin olayla ilgili çalışması sürüyor.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Uyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attıUyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attı
Vatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu SatıcısıVatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu Satıcısı
Adana'da Dev OperasyonAdana'da Dev Operasyon
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement AdvertisementAdvertisement Advertisement