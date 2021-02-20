Kağıthane’de narkotik operasyonu: 67 kilo uyuşturucu madde ele geçirdi

-Ele geçirilenlerEekipler

-Zanlıların çıkışı



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Kağıthane’de gerçekleşen narkotik operasyonunda ekipler toplamda 67 kilo 337 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti” ne yönelik 19 Şubat’ta ilçede operasyon düzenlendi.

Talatpaşa Mahallesi Keskingil Caddesinde bulunan bir adreste uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisini alan ekipler aynı gün saat 19.00 sıralarında adrese operasyon yaptı. Operasyonda B.Ö. (47) ve kardeşi A.Ö. (34) isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda; 64 kilo 547 gram bonzai, 1 kilo 840 gram marihuana, 395 gram ot esrar, 555 gram fubuminika olarak tabir edilen bonzai hammaddesi ele geçirildi. Ekiplerin olayla ilgili çalışması sürüyor.



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