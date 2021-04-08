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08 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Kağıthane’de metruk bir bina çöktü

Kağıthane’de metruk bir bina çöktü

Olay yerinden görüntü

( İSTANBUL ) İSTANBUL

İnşaat Alanı 


- Kağıthane Seyrantepe’de yanında inşaat alanı olan tek katlı metruk ev, yoğun yağış nedeniyle inşaat alanına doğru çöktü. Ekiplerin çalışmaları sürüyor. Olay, saat 18.30 sıralarında Kağıthane Seyrantepe Cesur Sokakta içerisinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yanında inşaat alanı olan tek katlı metruk ev, yoğun yağış nedeniyle inşaat alanına doğru çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, ekipler çevrede şerit çekerek önlem aldı. İnşaat alanına doğru çöken evdeki ekiplerin çalışmaları sürüyor.
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