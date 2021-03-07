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07 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
Kağıthane’de kumarhane baskını kamerada

Kağıthane’de kumarhane baskını kamerada

Polis ekiplerinin kumarhaneye girmesi

Kamera Harekete Geç Kumarhane 

-Ekiplerin arama yapması
-Kumarhanede bulunanlar
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Kağıthane’de kumarhane açıldığı bilgisi üzerine harekete geçen ekipler “Casino” diye tabir edilen mekana baskın yaptı. Baskında kumar oynayan ile işletme sahibi ve çalışanlarının da aralarında bulunduğu toplamda 12 kişiye 53 bin lira ceza yazıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak ve Kumar Büro Amirliği ekipleri Kağıthane Seyrantepe Caddesi üzerinde yeni açılan bir kumarhane olduğunu belirledi. Ekipler bölgede yaptıkları saha çalışması neticesinde kısa sürede kumarhanenin yerini tespit etti. Seyrantepe Nato Caddesinde bulunan adrese 2 Mart tarihinde baskın yapıldı. Polis ekipleri, “Casino” şeklinde dizayn edilmiş kumarhaneye çevrilen yerde Rulet ve Teksas Pokeri oynandığını belirledi. Yapılan baskın sonucu kumar oynadıkları tespit edilen 9 şahıs, 1 mekan sahibi ve 2 kurpiyere cezai işlem uygulandı. Adreste 1 adet rulet makinası 1 adet rulet masası, 30 adet deste oyun kartı, bin 300 adet pul ele geçirildi. Şahısların tamamına korona virüs tedbirlerini hiçe saymaktan, ayrıca 9’una ise kumar oynamaktan olmak üzere toplam 53 bin 650 lira ceza yazıldı.
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