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27 Haziran 2021 Pazar günü yayınlandı
Kağıthane’de kumar oynatılan mekana polis baskını

Kağıthane’de kumar oynatılan mekana polis baskını

Polis baskınından görüntüler

Polis Para Cezası Tedbirler Polis Baskını Polis Ekipleri 

-detay görüntüler

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Kağıthane’de korona virüs tedbirlerini hiçe sayıp kumar oynatılan mekana polis ekipleri baskın düzenledi.
Operasyonda, 9 şahsa toplamda 31 bin 221 lira idari para cezası kesildi. Kağıthane Sultan Selim Mahallesi’nde korona virüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gerektiği saatte açık olduğu ve kumar oynatıldığı tespit edilen mekana polis baskın düzenledi.
Dün akşam gerçekleştirilen baskında mekanda bulunan 9 şahsa maske ve sosyal mesafe kurallarına aykırı bir şekilde bir arada bulunmalarından dolayı ceza kesildi. Aynı zamanda üzerinde 70 lira bulunan masasın etrafında kumar oynayan 4 şahsa da idari işlem uygulandı. Toplamda 31 bin 221 lira idari para cezasının kesildiği baskında, ruhsatsız olduğu belirlenen işyeri de mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.

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