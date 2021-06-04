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4 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
Kağıthane’de korona virüs denetimi

Kağıthane’de korona virüs denetimi

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( İSTANBUL )- Alkollü restorandaki 25 kişiye toplamda 86 bin 725 TL cezai işlem uygulandı İSTANBUL

Polis Zabıta Polis Ekipleri 


- Kağıthane’de alkollü restoran olarak faaliyet gösteren bir iş yerine polis ekipleri tarafından korona virüs denetimi gerçekleştirildi.
Denetimde sosyal mesafe kuralını ihlal eden 24 kişiye ve işyeri yetkilisi dahil toplamda 86 bin 725 TL cezai işlem uygulanırken, işyeri zabıta ekipleri tarafından mühürlendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 Haziran günü saat 20.30 sıralarında Kağıthane Yeşilce Mahallesinde alkollü restoran olarak faaliyet gösteren bir işyerine korona virüs denetimi gerçekleştirdi. Denetimler sırasında işyerinde sosyal mesafe kuralını ihlal eden 24 kişiye ve işyeri yetkilisine toplamda 86 bin 725 TL cezai işlem uygulandı. Alkollü restoran Kağıthane Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından mühürlenerek faaliyetin son verildi.

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