Kağıthane’de korkutan yangın: Site sakinleri sokağa döküldü

-Yangın söndürme çalışmaları

-Vatandaşların sokağa dökülmesi

-Yaşlı kadının yakınlarıyla yürümesi

-Polis ekipleri

-Sağlık çalışanları

-Genel ve Detay



( İSTANBUL )-Yangın nedeni ile dışarıya çıkan vatandaşlar panik yaşadı İSTANBUL



- Kağıthane’de bir site içerisinde bulunan 14 katlı bir binanın çatısında çıkan yangında vatandaşlar büyük panik yaşayarak kendilerini sokağa attı. Yangın ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın, saat 17.00 sıralarında Kağıthane Hamidiye Mahallesindeki bir site içerisindeki binada çıktı. Edinilen bilgiye göre, 14 katlı bir binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar hemen itfaiye ekiplerini arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken vatandaşlar büyük korku ve panik yaşadı. Sokağa dökülen vatandaşlar yangını cep telefonları ile görüntüledi. Yangın söndürme çalışmaları esnasında yaşlı bir kadın yakınları tarafından binadan dışarı çıkartıldı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olayla ilgili polis inceleme başlattı.



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