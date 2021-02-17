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17 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kağıthane’de kar kazası kamerada

Kağıthane’de kar kazası kamerada

Kayan araba

Kamera Kar Yağışı Servis Aracı 

-Kaza anı
-Çarpışma anı
-Kazaya karışan araçlar
-Kazaya karışan minibüs
-Çarptığı otomobil
-Genel ve Detay

( İSTANBUL - ÖZEL)- Yoğun kar yağışı sonrasında ters yönden gelen sürücü ile diğer sürücü çarpıştı- Yokuş aşağıya inen bir servis minibüsü ise refüjü aşarak otomobile çarptı İSTANBUL

- Kağıthane’de yoğun kar yağışı kazalarında beraberinde getirdi. Ters yönden gelen bir sürücü ile diğer bir sürücü kafa kafaya çarpıştığı kaza anı kameralara yansıdı. Yokuştan inmeye çalışan servis minibüsü ise refüjü aşarak otomobile çarptı. Kaza, saat 09.00 sıralarında Kağıthane Çağlayan’da meydana geldi. Sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı ile birlikte işlerine araçları ile gitmek isteyen vatandaşlar zorluk yaşadı. Bir servis aracı kayarak önce refüjü aştı ardından park halindeki arabaya çarparak durdu. Tek tarafı trafiğe kapanan yolda ters yönden gelen bir aracın kaza anı ise saniye saniye kameralara yansıdı. (OFY-DCC-ÖFA
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