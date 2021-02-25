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25 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
Kağıthane’de kamyonetin devrilme anı kamerada

Kağıthane’de kamyonetin devrilme anı kamerada

-Güvenlik kamerası-

Kamera Hyundai 

-Aracın yokuş çıkması
-Kayarak kaldırıma çarpması
-Devrilmesi ve yan yatması
-Vatandaşların koşması
-Araçtakilerin kurtarılması

( İSTANBUL )- Kamyonetin içerisindekiler ön cam kırılarak çıkartıldı İSTANBUL

- Kağıthane’de sabah saatlerinde yokuş yukarı çıkan ekmek yüklü kamyonetin kaydıktan sonra kaldırıma çarparak devrildiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Aracın içerisinde mahsur kalan 2 kişi vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Olay saat 10.00 sıralarında Kağıthane Çağlayan mahallesi bostan sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Suriyeli uyruklu Mahmud Al Halluf Al Neccar isimli bir vatandaş sabah saatlerinde ekmek yüklü 34 DTC 529 plakalı hyundai marka kamyoneti ile Yokuş yukarı çıkarken kayan lastikler sürücüyü panikletti. Panikleyen sürücü kamyoneti geri geri kaydırmaya başladı.
Kayan kamyonetin hakimiyetini kaybeden sürücü kaldırıma çarparak kamyoneti devirdi. Ön camı kırıp kurtardılar Kamyonetin devrilme anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, kamyonet yokuşu çıkacağı esnada devriliyor. Yan yatan kamyonetin gören vatandaşlar koşarak geliyor. Kamyonetin içerisindeki kişiler ön cam kırılarak çıkartılıyor.
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