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17 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kağıthane'de kahvehaneye korona virüs baskını

Kağıthane'de kahvehaneye korona virüs baskını

Baskından görüntü

( İSTANBUL )- Kahvehanede bulunan 21 kişiye toplam 72 bin 849 TL ceza kesildi İSTANBUL

Polis Kahvehane Harekete Geç Polis Ekipleri 


- Kağıthane'de polis ekipleri korona virüs denetimleri çerçevesinde bir kahvehaneye baskın düzenledi.
Kahvehanede okey oynayan 21 kişiye 72 bin 849 TL ceza kesildi. Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Gürsel Mahallesi'nde bulunan bir kahvehanede oyun oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti. Kahvehaneye giren ekipler, içeride bulunanların sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak okey ve kağıt oyunu oynadığını belirledi. Ekipler işyeri sahibi ile birlikte içeride bulunan 21 kişiye toplam 72 bin 849 TL ceza uyguladı.
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