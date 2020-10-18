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18 Ekim 2020 Pazar günü yayınlandı
Kağıthane’de kaçak nargile tütünü imalathanesine operasyon

Kağıthane’de kaçak nargile tütünü imalathanesine operasyon

Baskın anı

Mutfak Tüpü Kaçak İmalathane Harekete Geç Polis Ekipleri 

-Malzemelerin bulunması
-Ele geçirilenler
-Şahısların sevki

( İSTANBUL ) -- Alkol kokusu geliyor diye bastılar, kaçak nargile tütünü ele geçirdiler İSTANBUL

- Kağıthane’de “alkol kokusu geliyor” ihbarını alan polis ekipleri, depoya baskın düzenledi.
İş yerinde yapılan aramalarda kaçar nargile tütünü ele geçirildi. Olay, dün saat 00.00 sıralarında Kağıthane Talatpaşa Mahallesi Ersoy Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokaktaki bir depodan “alkol kokusu geliyor” ihbarı üzerine Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipleri harekete geçti. İhbarı değerlendiren Kağıthane polisi, itfaiye ekipleriyle birlikte kepengi kapalı olan depoya girmek için çalışma başlattı. Demir kırma makasıyla kepengin kilidini kıran ekipler içeriye baskın yaptı. Baskın sonucu yapılan aramalarda, 2 adet 50 kilogramlık hamur yoğurma makinesi, tütünlerini paketlemek için kullanılan makine, 465 kilogram nargile yapımında kullanılan sıvı madde, glukoz-fruktoz şurubu, tartı, 6 kutu nargile tütünü, 19 adet nargile tütünü yapımında kullanılan aroma, 1.5 kilogram limon tuzu, 4 adet mutfak tüpü, 2 adet ocak ve yapılan tütünleri denemek amacıyla içilen 10 adet nargile ele geçirildi. Baskının ardından depoyu kiralayan Enes K. ve iş yeri sahibi İbrahim B. gözaltına alındı. Şüpheli şahıslar ve ele geçirilen malzemeler Çağlayan Polis Merkezi Amirligine teslim edildi. Adliyeye sevk edilen zanlılar, serbest kaldı. (DCC-ÖFA
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