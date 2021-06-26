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26 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Kağıthane’de işyerinden ve araçtan hırsızlık anları kamerada

Kağıthane’de işyerinden ve araçtan hırsızlık anları kamerada

İşyerinden ve araçtan hırsızlık yapma anı

Gözaltı Harekete Geç Hırsız Cep Telefonu Polis Ekipleri 

-Şüphelinin fotoğrafı

( İSTANBUL )-Kağıthane’de işyerinden ve araçtan hırsızlık yapan şüpheli yakalandı İSTANBUL

- Kağıthane’de farklı zamanlarda işyerinden ve otomobilden hırsızlık yapan şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı. Hırsızlık anları ise saniye saniye kameraya yansıdı. Kağıthane’de 7 Mayıs günü bir işyerinden 1 adet cep telefonu, 17 Mayıs günü ise, bir araç içerisinden 1 adet matkap ve malzemelerinin çalınması üzerine polis ekipleri harekete geçti. Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, bahse konu olayları gerçekleştirdikleri tespit edilen şüphelilerden A.Ç. 30 isimli şahıs, Perşembe günü saat 17.00 sıralarında Kağıthane Telsizler Mahallesi üzerinde yakalanarak gözaltına aldı. Yakalanan şüpheli şahıs, “Açıktan Hırsızlık” ile “Otodan Hırsızlık” suçlarından dün çıkarıldığı adli makamlarca serbest bırakıldı. Öte yandan, hırsızlık anları ise, saniye saniye kameraya yansıdı.
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