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14 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
Kağıthane’de iki gence kısıtlama gününde silahlı saldırı

Kağıthane’de iki gence kısıtlama gününde silahlı saldırı

Olay yerinden yaralı görüntüleri

İlk Müdahale Silahlı Saldırı Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Saldırı 

-Polis ekiplerinin inceleme görüntüleri
-Vatandaşlardan görüntü
-Detay ve genel görüntü

( İSTANBUL ) -- Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu gün 2 genç silahla vurularak yaralandı İSTANBUL

- Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Pazar günü Kağıthane’de sokakta bulunan iki genç kimliği belirsiz kişi yada kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Yaralı gençler hastaneye kaldırılırken, şüpheli kişi yada kişiler kaçarak kayıplara karıştı. Olay, saat 18.15’te Kâğıthane Şirintepe Mahallesi Hilal Parkı yanında meydana geldi. İddiaya göre,M.U. ve A.P. isimli iki genç kimliği belirsiz kişi yada kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Silahla yaralanan gençler kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli kişi yada kişiler olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yaralılara ilk müdahalelerini gerçekleştirerek ambulans ile hastane kaldırdı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı günde yaşanan silahlı saldırı olayını izlemek isteyen vatandaşlar sokağa çıktı. Vatandaşların kısıtlamayı ihlal ettiği gibi sosyal mesafe kuralını da unuttukları görüldü.
(DH-
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